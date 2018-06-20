Саудівська Аравія перетворить сусідню країну на острівну державу

Саудівська Аравія до 25 червня проведе тендер на будівництво каналу протяжністю 60 км, який повинен розділити королівство і Катар.

Про це повідомляє Gulf News.

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На участь у проекті на даний момент претендують п'ять міжнародних компаній. Переможця назвуть протягом 90 днів після закінчення терміну дедлайну, потім у нього буде рік, щоб завершити будівництво.

У квітні повідомлялося, що проектом буде займатися конгломерат з дев'яти саудівських компаній.

Попередня вартість проекту – 2,8 мільярди саудівських ріялів (744,7 мільйонів доларів). Ширина каналу за проектом складе 200 метрів, глибина – 15-20. Ділянка землі шириною в кілометр на північ від каналу має стати прикордонною зоною, де побудують саудівську військову базу. Уздовж каналу також з'являться об'єкти туристичної інфраструктури.

Як зазначають ЗМІ, в разі реалізації, канал призведе до подальшої ізоляції Катару і по суті перетворить його в острівна держава.

Ізоляція почалася після звинувачень Катару в підтримці терористів з боку не тільки саудів, а й Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Єгипту та інших країн. Частина з них повністю припинила будь-які стосунки з Катаром.

Катар знаходиться на півострові в Перській затоці. Його очолює наслідний емір. Завдяки запасам нафти і газу Катар є однією з найбагатших країн світу.