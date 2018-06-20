15:28
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Саудовская Аравия превратит соседнюю страну в остров

150 Читати новину українською
Катар
Катар / Фото из открытых источников

Саудовская Аравия до 25 июня проведет тендер на строительство канала протяженностью 60 км, который должен разделить королевство и Катар.

Об этом сообщает Gulf News.

Читайте также: Саудовская Аравия через Россию пригрозила Катара войной

На участие в проекте на данный момент претендуют пять международных компаний. Победителя назовут в течение 90 дней после окончания срока дедлайна, потом у него будет год, чтобы завершить строительство.

В апреле сообщалось, что проектом будет заниматься конгломерат из девяти саудовских компаний.

Предварительная стоимость проекта – 2,8 миллиарда саудовских риялов (744,7 миллионов долларов). Ширина канала по проекту составит 200 метров, глубина – 15-20. Участок земли шириной в километр севернее канала должен стать пограничной зоной, где построят саудовскую военную базу. Вдоль канала также появятся объекты туристической инфраструктуры.

Как отмечают СМИ, в случае реализации, канал приведет к дальнейшей изоляции Катара и по сути превратит его в островное государство.

Изоляция началась после обвинений Катара в поддержке террористов со стороны не только Саудов, но и Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и других стран. Часть из них полностью прекратила всякие отношения с Катаром.

Катар находится на полуострове в Персидском заливе. Его возглавляет наследный эмир. Благодаря запасам нефти и газа Катар является одной из самых богатых стран мира.

Теги: Новости политики Саудовская Аравия Катар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
сегодня, 15:08 Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
49
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сегодня, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 229
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
183
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1670
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
218
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук