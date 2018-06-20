Саудовская Аравия превратит соседнюю страну в остров

Саудовская Аравия до 25 июня проведет тендер на строительство канала протяженностью 60 км, который должен разделить королевство и Катар.

Об этом сообщает Gulf News.

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На участие в проекте на данный момент претендуют пять международных компаний. Победителя назовут в течение 90 дней после окончания срока дедлайна, потом у него будет год, чтобы завершить строительство.

В апреле сообщалось, что проектом будет заниматься конгломерат из девяти саудовских компаний.

Предварительная стоимость проекта – 2,8 миллиарда саудовских риялов (744,7 миллионов долларов). Ширина канала по проекту составит 200 метров, глубина – 15-20. Участок земли шириной в километр севернее канала должен стать пограничной зоной, где построят саудовскую военную базу. Вдоль канала также появятся объекты туристической инфраструктуры.

Как отмечают СМИ, в случае реализации, канал приведет к дальнейшей изоляции Катара и по сути превратит его в островное государство.

Изоляция началась после обвинений Катара в поддержке террористов со стороны не только Саудов, но и Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и других стран. Часть из них полностью прекратила всякие отношения с Катаром.

Катар находится на полуострове в Персидском заливе. Его возглавляет наследный эмир. Благодаря запасам нефти и газа Катар является одной из самых богатых стран мира.