Після 20 років у комі: у Саудівській Аравії помер "сплячий принц"

У суботу, 19 липня, помер принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд, також відомий як "сплячий принц" Саудівської Аравії. Останні 20 років він провів у комі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис його батька, принца Халеда бін Талала бін Абдулазіза в соцмережі Х.

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Що відомо про смерть "сплячого принца"?

Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд помер у віці 36 років.

З важким серцем оплакуємо смерть нашого дорогого сина принца Аль-Валіда бін Халеда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, нехай Бог змилується над ним, який відійшов у вічність сьогодні,

– написав його батько.

Батько принца Аль-Валіда, брат відомого бізнес-магната Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, до останнього сподівався на одужання сина. Він особисто опікувався його станом і був проти відключення системи життєзабезпечення.

Повідомляється, що заупокійна молитва за принца відбудеться у неділю, 20 липня. Чоловіки зможуть попрощатися з ним у мечеті імені імама Туркі бін Абдулли в Ер-Ріяді після післяобідньої молитви, а жінки – у спеціалізованій лікарні імені короля Фейсала після полуденної молитви.

Відомо також, що прощання триватиме три дні – в неділю, понеділок і вівторок.

Нагадаємо, принц Аль-Валід бін Халед бін Талал із 2005 року перебував у комі після страшної ДТП. Унаслідок аварії він зазнав серйозної черепно-мозкової травми та внутрішньої кровотечі. Відтоді принц перебував на апараті штучної вентиляції легень, через що в пресі його прозвали "Сплячим принцом".