Після 20 років у комі: у Саудівській Аравії помер "сплячий принц"
- Принц Аль-Валід бін Халед бін Талал, відомий як "сплячий принц", помер у Саудівській Аравії після 20 років у комі.
- У 2005 році принц потрапив у серйозну ДТП, внаслідок якої він отримав черепно-мозкову травму та внутрішню кровотечу.
У суботу, 19 липня, помер принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд, також відомий як "сплячий принц" Саудівської Аравії. Останні 20 років він провів у комі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис його батька, принца Халеда бін Талала бін Абдулазіза в соцмережі Х.
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Що відомо про смерть "сплячого принца"?
Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль-Сауд помер у віці 36 років.
З важким серцем оплакуємо смерть нашого дорогого сина принца Аль-Валіда бін Халеда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, нехай Бог змилується над ним, який відійшов у вічність сьогодні,
– написав його батько.
Батько принца Аль-Валіда, брат відомого бізнес-магната Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, до останнього сподівався на одужання сина. Він особисто опікувався його станом і був проти відключення системи життєзабезпечення.
Повідомляється, що заупокійна молитва за принца відбудеться у неділю, 20 липня. Чоловіки зможуть попрощатися з ним у мечеті імені імама Туркі бін Абдулли в Ер-Ріяді після післяобідньої молитви, а жінки – у спеціалізованій лікарні імені короля Фейсала після полуденної молитви.
Відомо також, що прощання триватиме три дні – в неділю, понеділок і вівторок.
Нагадаємо, принц Аль-Валід бін Халед бін Талал із 2005 року перебував у комі після страшної ДТП. Унаслідок аварії він зазнав серйозної черепно-мозкової травми та внутрішньої кровотечі. Відтоді принц перебував на апараті штучної вентиляції легень, через що в пресі його прозвали "Сплячим принцом".