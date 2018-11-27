Савченко – не у СІЗО: нардепу роблять операцію

Народній депутатці без мандата, яку звинувачують у державній зраді, Надії Савченко роблять операцію на коліні. Раніше політикиня неодноразово заявляла про проблему з колінним суглобом.

Про саму операцію написала її сестра Віра на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, після операції Савченко мають повернути назад до СІЗО.

"Після операції! В той же день!? Коли потрібно хоч добу спокою, щоб відійти від наркозу. Попереджаю, що ми не дамо цього зробити", – наголосила вона.

У коментарі "Українській правді" Віра Савченко, зі свого боку, зауважила, що операція розпочалася приблизно о 10:00. Також вона розповіла, операція відбувається у Києві на вулиці Діловій, 10/1 в Інституті фізкультури.

"Надія не раз говорила про проблему з колінним суглобом. Її оглядали три фахівці, в тому числі і з "Феофанії", і всі зійшлись на тому, що оперувати потрібно. Це травма одна давня, а друга ось зараз сталась на колінному суглобі. Це розрив хрестоподібної зв’язки та потім горизонтальний розрив меніска. Операцію роблять, бо біль став нестерпним, заважає спати,

– зазначила Віра Савченко.

За її словами, післяопераційний період наразі перебуває під питанням, "бо у слідчому ізоляторі це неможливо буде робити".

"Нас тут – четверо дівчат, ми будемо відстоювати, щоб Надія відійшла від наркозу та лише тоді поверталась у СІЗО. Також будемо вимагати звільнення з-під арешту – хай це буде домашній арешт, чи арешт у клініці, чи як – щоб нормально пройшов реабілітаційний період. Якщо буде потрібно, то будемо звертатися до Європейського суду", – додала сестра нардепа.

Нагадаємо, на початку квітня Надію Савченко вже забирали з СІЗО та возили до лікарні, щоправда тоді її лише обстежували.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Хто така Надія Савченко: дивіться відео