13:58
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Савченко – не у СІЗО: нардепу роблять операцію

      7801 Читать новость на русском
      Надії Савченко роблять операцію на коліні
      Надії Савченко роблять операцію на коліні / 24 канал

      Народній депутатці без мандата, яку звинувачують у державній зраді, Надії Савченко роблять операцію на коліні. Раніше політикиня неодноразово заявляла про проблему з колінним суглобом.

      Про саму операцію написала її сестра Віра на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Мені потрібно дві операції, пішло запалення, – Савченко про свій стан здоров'я

      За її словами, після операції Савченко мають повернути назад до СІЗО.

      "Після операції! В той же день!? Коли потрібно хоч добу спокою, щоб відійти від наркозу. Попереджаю, що ми не дамо цього зробити", – наголосила вона.

      У коментарі "Українській правді" Віра Савченко, зі свого боку, зауважила, що операція розпочалася приблизно о 10:00. Також вона розповіла, операція відбувається у Києві на вулиці Діловій, 10/1 в Інституті фізкультури.

      "Надія не раз говорила про проблему з колінним суглобом. Її оглядали три фахівці, в тому числі і з "Феофанії", і всі зійшлись на тому, що оперувати потрібно. Це травма одна давня, а друга ось зараз сталась на колінному суглобі. Це розрив хрестоподібної зв’язки та потім горизонтальний розрив меніска. Операцію роблять, бо біль став нестерпним, заважає спати,
      – зазначила Віра Савченко.

      За її словами, післяопераційний період наразі перебуває під питанням, "бо у слідчому ізоляторі це неможливо буде робити".

      "Нас тут – четверо дівчат, ми будемо відстоювати, щоб Надія відійшла від наркозу та лише тоді поверталась у СІЗО. Також будемо вимагати звільнення з-під арешту – хай це буде домашній арешт, чи арешт у клініці, чи як – щоб нормально пройшов реабілітаційний період. Якщо буде потрібно, то будемо звертатися до Європейського суду", – додала сестра нардепа.

      Нагадаємо, на початку квітня Надію Савченко вже забирали з СІЗО та возили до лікарні, щоправда тоді її лише обстежували.

      У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

      Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва. 

      25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

      Хто така Надія Савченко: дивіться відео 

       

      Що відомо про стан здоров'я надії савченко: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко СІЗО Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:41 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 88856
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 478
      Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      сьогодні , 12:04 Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      Блог Медіа 6916
      Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      сьогодні , 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      Олена Булан 5299
      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      сьогодні , 10:40 Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      Олексій Чибісов 6525
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу
       23 листопада , 05:01
      Студент розповів про вибух біля харківського гуртожитка
       1 липня 2015 , 13:02
      Який вибрати підігрів сидінь
       13 жовтня , 12:37
      Тренер Ліверпуля розкрив секрет успішного старту команди в чемпіонаті Англії
       13 жовтня , 16:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук