Сайт Кремля ліг, а путінська адміністрація фіксує постійні кібератаки
26 лютого 2022 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Ворожа Росія зіштовхнулась з постійними кібератаками. Атакують сайти влади.
Зокрема, йде атака на окупантський сайт Кремля. Про це сказав речник загарбника Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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Адміністрація президента Росії фіксує постійні кібератаки на сайт Кремля,
– сказав Пєсков.
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