Сайт Кремля ліг, а путінська адміністрація фіксує постійні кібератаки

Ворожа Росія зіштовхнулась з постійними кібератаками. Атакують сайти влади.

Зокрема, йде атака на окупантський сайт Кремля. Про це сказав речник загарбника Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Адміністрація президента Росії фіксує постійні кібератаки на сайт Кремля,

– сказав Пєсков.

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