Сайт Львівської ОВА зазнав ворожої хакерської атаки

26 квітня 2022 , 21:25
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Джерело:

Львівська ОВА

Офіційний сайт Львівської облсаної військової адміністрації став жертвою хакерської атаки. У відомстві вже працюють над відновленням роботи сайту.

У Львівській ОВА повідомили, що її офіційний інтернет-сайт атакували ворожі хакери. 

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У своєму телеграмі ЛОВА закликала громадян бути уважними та не реагувати на провокації в інтернеті. 

Офіційний сайт Львівської обласної військової адміністрації зазнав ворожої хакерської атаки. Будьте пильними та не піддавайтесь на інформаційні провокації,
– зазначили у відомстві. 

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Автор: Ярослава Прадід