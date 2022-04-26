Сайт Львівської ОВА зазнав ворожої хакерської атаки

Офіційний сайт Львівської облсаної військової адміністрації став жертвою хакерської атаки. У відомстві вже працюють над відновленням роботи сайту.

У Львівській ОВА повідомили, що її офіційний інтернет-сайт атакували ворожі хакери.

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У своєму телеграмі ЛОВА закликала громадян бути уважними та не реагувати на провокації в інтернеті.

Офіційний сайт Львівської обласної військової адміністрації зазнав ворожої хакерської атаки. Будьте пильними та не піддавайтесь на інформаційні провокації,

– зазначили у відомстві.

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