СБС уразили судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі та підстанції в Криму, – "Мадяр"

В ніч на 19 липня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 59 ворожих цілей. Під ударом опинилися судна так званого "тіньового флоту" Росії, а також електропідстанції.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Які об'єкти вдалося уразити?

Військові продовжили удари ворожих об'єктах у межах операцій "Кримський рубильник off" і "МоЛоЧКа". Зокрема, військові СБС "вполювали" два танкери, сухогруз та плавкран.

Також під атакою опинилися 13 енергетичних вузлів і підстанцій: вісім розташовані в окупованому Криму, ще п'ять – на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Зокрема, вночі ураження зафіксували на підстанціях "Соляна" у Керчі, "Азовська" у Старому Криму, "Зоря" у Понизівці, "Дарсан" у Ялті, "Капсель" у Судаку, "Коктебель" у Щебетівці, "Леніно" в Єди-Кую та "Насосна-3" у Зеленому Яру.

"Мадяр" також відзвітував про результати операцій "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off", які тривають з 1 липня цього року. За цей час військовим СБС вдалося уразити 176 плавзасобів російського "тіньового флоту" та 96 енергетичних вузлів.

Цікаво! Раніше Роберт Бровді розкрив таємницю загадкової назви СБС. За його словами, кожна літера має чітке значення, а МЛЧК розшифровується як "МОсква Ляже Через Крим".

До слова, у Генштабі ЗСУ також повідомили про нові ураження ворожих об'єктів. Зокрема, українські захисники завдали удару по зенітному ракетному комплексу "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.

Також під ураження потрапив автомобільний міст поблизу Новоекономічного на Донеччині, який російські війська використовували для перекидання особового складу, техніки та матеріально-технічного забезпечення.