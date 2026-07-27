СБС мінуснули 18 енерговузлів у Криму за дві доби, – Мадяр

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Упродовж 25 – 27 липня було уражено 18 енергетичних об'єктів, із яких 14 розташовані у тимчасово окупованому Криму, ще 4 – на інших окупованих територіях України. За даними Сил безпілотних систем, від початку липня, у період із 1 до 27 липня, кількість уражених енергетичних цілей становить 154.

Основною ціллю операції стали електропідстанції різного класу напруги, які забезпечують розподіл електроенергії на окупованому півострові. Зокрема, заявили про ураження таких об'єктів:

електропідстанція 330 кіловольтів "Сімферопольська" у Сімферополі;

електропідстанція 220 кіловольтів "Бахчисарай" у Бахчисараї. Цей об'єкт був уражений двічі протягом 25 – 27 липня;

електропідстанція 110 кіловольтів "Лучова" у Муромському;

електропідстанція 110 кіловольтів "Капсель" у Судаку;

електропідстанція 110 кіловольтів "Нива";

електропідстанція 110 кіловольтів "Новоозерна";

електропідстанція 110 кіловольтів "Перевальне";

електропідстанція 110 кіловольтів "Судак";

електропідстанція 110 кіловольтів "Дозорне";

електропідстанція 110 кіловольтів "Жайворонки";

електропідстанція 110 кіловольтів "Скворцове";

електропідстанція 110 кіловольтів "Алушта";

електропідстанція 110 кіловольтів "Артек" у Гурзуфі;

електропідстанція 110 кіловольтів "Ближні Камиші" у Феодосії.

Саме ці об'єкти забезпечують роботу регіональних електромереж на території окупованого Криму.

Окрім Криму, були під удар потрапили ще чотири об'єкти енергетичної інфраструктури на окупованих територіях. Зокрема, було атаковано електропідстанції у селах Гончарівка Луганської області, Тавричанка Херсонської області, Таврія Херсонської області та Новому Світі Донецької області.

Після операції перебої з електропостачанням могли спостерігатися у Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших населених пунктах тимчасово окупованого Криму.

Важливо! Для відстежування кількості успішних операцій також існує окреме онлайн-табло СБС.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці важливих військових цілей російського агресора. Зокрема, під атаку потрапив об'єкт ДАТ "Чорноморнафтогаз" у Криму, який використовується окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів та наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).