СБС мінуснули 18 енерговузлів у Криму за дві доби, – Мадяр
У Силах безпілотних систем заявили про ураження 18 енергетичних об'єктів на окупованих територіях України протягом 25 – 27 липня. Більшість цілей розташовувалися на території Кримського півострова, а загальна кількість уражених енергетичних об'єктів від початку липня досягла 154.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Що відомо про серію ударів по електропідстанціях?
Упродовж 25 – 27 липня було уражено 18 енергетичних об'єктів, із яких 14 розташовані у тимчасово окупованому Криму, ще 4 – на інших окупованих територіях України. За даними Сил безпілотних систем, від початку липня, у період із 1 до 27 липня, кількість уражених енергетичних цілей становить 154.
Основною ціллю операції стали електропідстанції різного класу напруги, які забезпечують розподіл електроенергії на окупованому півострові. Зокрема, заявили про ураження таких об'єктів:
електропідстанція 330 кіловольтів "Сімферопольська" у Сімферополі;
електропідстанція 220 кіловольтів "Бахчисарай" у Бахчисараї. Цей об'єкт був уражений двічі протягом 25 – 27 липня;
електропідстанція 110 кіловольтів "Лучова" у Муромському;
електропідстанція 110 кіловольтів "Капсель" у Судаку;
електропідстанція 110 кіловольтів "Нива";
електропідстанція 110 кіловольтів "Новоозерна";
електропідстанція 110 кіловольтів "Перевальне";
електропідстанція 110 кіловольтів "Судак";
електропідстанція 110 кіловольтів "Дозорне";
електропідстанція 110 кіловольтів "Жайворонки";
електропідстанція 110 кіловольтів "Скворцове";
електропідстанція 110 кіловольтів "Алушта";
електропідстанція 110 кіловольтів "Артек" у Гурзуфі;
електропідстанція 110 кіловольтів "Ближні Камиші" у Феодосії.
Саме ці об'єкти забезпечують роботу регіональних електромереж на території окупованого Криму.
Окрім Криму, були під удар потрапили ще чотири об'єкти енергетичної інфраструктури на окупованих територіях. Зокрема, було атаковано електропідстанції у селах Гончарівка Луганської області, Тавричанка Херсонської області, Таврія Херсонської області та Новому Світі Донецької області.
Після операції перебої з електропостачанням могли спостерігатися у Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших населених пунктах тимчасово окупованого Криму.
Важливо! Для відстежування кількості успішних операцій також існує окреме онлайн-табло СБС.
Нагадаємо, у ніч на 26 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці важливих військових цілей російського агресора. Зокрема, під атаку потрапив об'єкт ДАТ "Чорноморнафтогаз" у Криму, який використовується окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів та наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).