СБС подякували відомому російському пропагандисту за "допомогу" в атаці на Крим

Після масованої атаки 21 червня у Криму повністю призупинили продаж бензину. Сили безпілотних систем потролили відомого російського пропагандиста, який буквально кілька днів тому радісно повідомляв про те, що на півострів доправили велику кількість палива.

17 червня блогер під ніком Fighterbomber написав: "До Криму прийшло паливо. Багато". Сьогодні українські військові виправили це "непорозуміння".

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Як СБС насміялися з російського пропагандиста Fighterbomber?

Від імені 1-го окремого Центру висловлюємо щиру подяку Туманову Іллі Борисовичу з міста Воронєж, більш відомому як Fighterbomber, за сприяння в операції по ураженню нафтоналивного терміналу в Криму,

– йдеться у повідомленні 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпеки та оборони України.

Ця насмішка не залишилася непомічена росіянами. Вони почали звинувачувати Туманова у тому, що він причетний до удару по критичному терміналу у Керчі. Це випливає з допису самого блогера.

Там вітчизняні інтернет-бійці начитавшись українських пабліків, вирішили, що Керч розбомбив я. Доповідаю. Ідіть на **й. Бажано взявшись за руки. Хто хоче повоювати, звертайтесь. Допоможу,

– написав він.

Нагадаємо, що Ілля Туманов – російський військовий, капітан збройних сил Росії, пропагандист та адміністратор Telegram-каналу Fighterbomber, присвяченого військовій авіації.

До 2020 року ввін проходив військову службу на аеродромі "Балтімор" у Воронежі на посаді помічника штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34. Брав участь у військовій операції Росії у Сирії.

На каналі Fighterbomber із понад півмільйона підписників Туманов активно підтримує збройну агресію проти України та героїзує дії російських військових пілотів.

Крім того, блогер допомагає російським військовим із забезпеченням та вирішенням поточних потреб як посередник.

Що відомо про атаку 21 червня, яка залишила Крим без палива?

У ніч проти 21 червня українські сили завдали ударів по низці важливих обєктів російської логістики. У Керчі було уражено нафтотермінал "ТЕС-Термінал-1", де виникла пожежа. Це один із ключових об'єктів для зберігання та перевалки пального в Криму, який використовується російськими військами.

Також загоряння зафіксовано в порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії – важливому логістичному вузлі, що забезпечує сполучення між Росією та окупованим Кримом.

Окрім того, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.

21 червня так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові продаж бензину повністю зупинили. На АЗС не відпускають пальне ні за готівку, ні за безготівковий розрахунок, ні за талонами – обмеження стосуються і фізичних осіб, і бізнесу. Заправляють лише екстрені та державні служби.

В окупаційній адміністрації пояснили ситуацію затримками постачання пального.

У Севастополі також призупинили видачу бензину за раніше виданими талонами та QR-кодами.