Більше не полетять: СБС знищили літак-амфібію Бе-200 і вертоліт К-27 у російському Єйську

В ніч проти 15 травня Сили безпілотних систем завдали масованих ударів по військових об'єктах в тилу противника. Уражено літак-амфібію Бе-200 "Альтаір" з тушкою К-27 у російському Єйську, ЗРК "Панцирь" та "Тор".

Про це інформує командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Впродовж ночі на 15 травня безпілотники СБС здійснили 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах глибині Росії, зокрема у Таганрозі, Єйську та на ТОТ Криму, Донецької, Запорізької, Луганської областей.

Серед уражених цілей широкий спектр ворожої техніки та інфраструктури у різних регіонах. Підрозділи СБС знищили літак-амфібію Бе-200 та гвинтокрил Ка-27 у районі населеного пункту Морське, що в Росії.

Також було уражено ЗРК "Тор-М2" у Луганській області та ЗРГК "Панцирь-С1" в тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, у Бердянську знищено судно-суховантаж із боєкомплектом, а в районі Райгородки атаковано навчальний центр та місця дислокації противника.

До операції зі знищення ворожих об'єктів було залучено підрозділи різних бригад СБС, які діяли скоординовано та завдали комплексних й ефективних ударів по ключових об'єктах ворога.

Командувач СБС "Мадяр" зазначив, що 16-й та 17-й елементи протиповітряної оборони противника були знищені підрозділами безпілотних систем у період з 1 по 15 травня.

Загалом у період із грудня до травня СБС вивели з ладу 153 одиниці ворожих засобів ППО, зокрема 108 зенітних ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби.

Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та іншими. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе,

– додав "Мадяр".