Працівники СБУ спільно з підприємством "УкрГазВидобування" викрили незаконну врізку до центрального газонафтопроводу на Харківщині. Наразі силовики встановлюють причетних до цієї оборудки.

Правоохоронці встигли зупинити крадіжку нафтопродуктів до початку масштабної оборудки. Крім того, врізка створювала реальну загрозу безпеці.

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Що відомо про інцидент

У Богодухівському районі Харківщини спецслужбовці встановили, що зловмисники пошкодили газопровід.

Вони встановили також відвід, щоб красти нафтопродукти.

Але правоохоронці припинили їхню діяльність на початковому етапі.

Експерти встановили, що злочинці могли викрадати близько 150-200 кубометрів нафтопродуктів щомісяця

А це, своєю чергою, завдало б збитків державі більше ніж на 2 мільйони гривень.

Яка відповідальність за це передбачена законом

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про пошкодження об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів. За це у кримінальному кодексі передбачено:

штраф 17 000 гривень

або виправні роботи на строк до 2 років

або обмеження чи навіть позбавлення волі до 5 років.

Працівники СБУ встановлюють усіх осіб, які причетні до цієї оборудки. Зокрема, посадовців, які ймовірно "кришували" цей бізнес.