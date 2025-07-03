СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська Пілавова

3 липня вдень у Луганську пролунав потужний вибух. Пізніше стало відомо, що він забрав життя високопоставленого окупанта.

За даними джерел 24 Каналу у спецслужбах, 3 липня у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова.

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Ліквідація чергового злочинця

Маноліс Пілавов – ексголова окупаційної адміністрації міста з 2014 по 2023 роки.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу.

З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями.

"Остаточних "санкцій" від СБУ не пережив", – наголосило джерело.

Ліквідація Пілавова: дивіться відео

Зауважимо, що Пілавов загинув у результаті підриву вибухівки. Нагадаємо, що вдень у центрі Луганська пролунав потужний вибух. Інцидент стався неподалік краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки про російську операцію "Поток".