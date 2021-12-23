СБУ оголосила підозру ватажку ПВК "Вагнера" через бої під Дебальцевим

Співробітники СБУ заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер". Його вину встановили у межах досудового розслідування.

Як повідомили у СБУ, підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій Росії.

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У чому звинувачують бойовика

Зловмисник причетний до:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

а також ведення агресивної війни.

Під час розслідування вдалося встановити, що у період з липня 2014 до березня 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Чоловік діяв за попередньою змовою із високопосадовцями збройних сил Росії.

Він командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ Росії та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних сил України,

– розповіли у СБУ.

Також співробітники СБУ задокументували факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. У цих боях бойовики зазнали великих втрат.

Яке покарання йому може світити

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

статтями 27, 27 та 437 про пособництво у веденні агресивної війни.

За це бойовику може загрожувати 10 – 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна чи без такої.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Що відомо про ПВК "Вагнер" Приватна військова компанія "Вагнера" – це російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.

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