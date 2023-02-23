СБУ переграє росіян у контррозвідувальній діяльності, агентів затримують щодня, – експерт

Постійні затримання знакових колаборантів і зрадників свідчать про те, що СБУ переграє росіян у контррозвідувальній грі.

Про це пише політолог Тарас Загородній. На його переконання, активні арешти агентів значно ускладнюють для Росії вербовку нових зрадників.

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"В останні місяці почастішали повідомлення СБУ про затримання російських агентів. Це свідчить не стільки про збільшення їх кількості, скільки про покращення роботи Служби безпеки по виявленню агентів. СБУ переграє росіян у контррозвідувальній грі і майже щоденні затримання російських агентів – найкраще свідчення цього", – зазначає Тарас Загородній.

Як приклад він наводить затримання Дмитра Скворцова – відомого пропагандиста "русского міра", який писав статті про те, як "Украина встретит "агрессора" хлебом-солью".

Скворцов майже рік переховувався в монастирі УПЦ (МП). СБУ спочатку заочно видала Скворцову підозру в держзраді, а потім вирахувала місцезнаходження і на цьому тижні заарештувала. Саме такі "скворцови" запевняли всіх в Кремлі, що тут підлеглих Шойгу будуть зустрічати з квітами,

– підкреслює Загородній.

Політолог також відзначає знакове затримання голови села на Київщині, який допомагав росіянам та вербувальника ЧВК "Вагнер" у Вінниці.

Загородній додає, що таких зрадників, яких затримала СБУ, згодом можуть обміняти на полонених українських героїв.

Нагадаємо, що раніше Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав одним з першочергових завдань СБУ боротьбу з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів.

Днями СБУ затримала пропагандиста "русского міра" Дмитрія Скворцова, керівника села на Київщині, зрадника Вадима Мартинова та вербувальника для ЧВК Вагнер у Вінниці.