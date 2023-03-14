Депортував українських дітей та вивозив зерно: очільнику "мінтранспорту" повідомили про підозру

Росія з перших днів повномасштабної війни викрадає українських дітей та віддає їх на усиновлення своїм громадянам чи поміщає у дитячі будинки. Допомагає їй у цьому й встановлена на тимчасово окупованих територіях так звана адміністрація, одного з членів якої викрила СБУ.

Ним виявився очільник "мінтранспорту" тимчасово окупованої частини області на Півдні України. У результаті слідчо-оперативних дій так званому "міністру транспорту Херсонської області Росії" повідомили про підозру.

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Окупант причетний не до одного злочину

Як встановили співробітники і слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, зловмисником є не колаборант, а громадянин країни-окупантки. І хоч ім'я зловмисника правоохоронці не назвали, з опублікованого фото відомо, що мовиться про Тимура Худоярова.

Своє "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону він отримав ще у травні минулого року.

На своїй "посаді" він був одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини області до Росії. Для цього він організовував буцімто поїздки до дитячих таборів.

Однак він був причетний не до одного злочину. Під керівництвом окупанта загарбники Росії тоннами вивозили через море українське зерно до країни-терористки.

Також слідчі з'ясували, що чоловік виконував й інші доручення з Кремля. Зокрема, він виконував завдання по перелаштуванню місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань Росії на південному фронті.

За переміщенням злочинця слідкують

Слідчі Служби безпеки України зібрали велику доказову базу проти так званого "міністра транспорту" Херсонщини. На її підставі вони повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частини 1 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади",

частини 1 статті 332-2 "Незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави".

За порушення цих статтей окупанту загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Однак наразі фігурант розслідування перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

Втім, це не означає, що так званий "міністр" не потрапить до рук українського правосуддя. Як підкреслили в СБУ, правоохоронці України знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.