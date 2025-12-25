СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту Темрюк і ГПЗ

Далекобійні дрони СБУ 25 грудня вдарили по об'єктах нафтогазового сектору Росії. Під атаками опинилися морський порт Темрюк та Оренбурзький газопереробний завод.

Про це 24 Каналу повідомили джерела в Службі безпеки України.

Які наслідки різдвяної роботи дронів СБУ?

За даними джерел в СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" успішно вдарили по двох стратегічних об'єктах росіян.

Першим ураженим об'єктом став морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там спалахнули два резервуари з нафтопродуктами площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Займання ліквідують 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Згодом під приціл СБУ потрапив Оренбурзький газопереробний завод. Внаслідок атаки там зайнявся газ в трубопроводі естакади 3У-70. Це призупинило технологічний процес на заводі.

Момент атаки дронів на Росію: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

Довідка: за даними джерел, ГПЗ в Оренбурзі – найбільший у світі комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік. Уражена установка очищала сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.

Сервіс FIRMS, що відстежує пожежі онлайн по всьому світу, підтвердив загоряння на підприємстві.

Уражений СБУ об'єкт в Росії / Фото з телеграму "Кримський вітер"

Кожен з ударів б'є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії,

– повідомили джерела в Службі безпеки.

Там запевнили, що СБУ й надалі проводитиме спецоперації, щоб додатково тиснути на економіку ворога.

