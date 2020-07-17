Накрали земельних ділянок на 1,5 мільярда гривень: СБУ провела обшуки в держустановах Дніпра
У міській раді та Держгеокадастрі Дніпра СБУ провела обшуки. Мовиться про справу, пов'язану з незаконними оборудками із землею, яка належить громаді міста.
Обшуки у приміщеннях мерії Дніпра відбулися 16 липня, здійснила їх Служба безпеки України. Про це розповіли у "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в міській раді.
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СБУ Дніпропетровської області також повідомила про проведення обшуків у службових кабінетах Держгеокадастру та Дніпровської міської ради. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням справи про оборудки із землею, яка належить місту:
- На думку слідчих, приблизно 500 земельних ділянок у Дніпрі незаконно вивели з комунальної власності та віддали у власність забудовників. Хоча вартість ринкова цих ділянок сукупно – понад 1,5 мільярда гривень.
- Забирали землю з власності міста за допомогою підроблених документів та записували її на померлих людей.
- До того ж, на цих земельних ділянках розташовані об'єкти культурної спадщини міста, які нові власники мають намір знищити.
Розслідують провадження за статтями про шахрайство та зловживання службовим становищем.
Земельні ділянки у Дніпрі незаконно вивели з власності міста й записували на померлих людей / Фото СБУ
Як пише "Радіо Свобода", у мерії коментувати ситуацію відмовлялися. Однак увечері пресслужба повідомила, що обшуки в мерії дійсно були та пов'язані зі справою проти Держгеокадастру Дніпропетровської області про оборудки з продажу землі за підробними документами.
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У мерії Дніпра наголосили: у цій справі міськрада є потерпілою стороною. Влада міста вживає заходів для повернення земельних ділянок до комунальної власності.