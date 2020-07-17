У міській раді та Держгеокадастрі Дніпра СБУ провела обшуки. Мовиться про справу, пов'язану з незаконними оборудками із землею, яка належить громаді міста.

Обшуки у приміщеннях мерії Дніпра відбулися 16 липня, здійснила їх Служба безпеки України. Про це розповіли у "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в міській раді.

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СБУ Дніпропетровської області також повідомила про проведення обшуків у службових кабінетах Держгеокадастру та Дніпровської міської ради. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням справи про оборудки із землею, яка належить місту:

На думку слідчих, приблизно 500 земельних ділянок у Дніпрі незаконно вивели з комунальної власності та віддали у власність забудовників . Хоча вартість ринкова цих ділянок сукупно – понад 1,5 мільярда гривень.

. Хоча вартість ринкова цих ділянок сукупно – понад 1,5 мільярда гривень. Забирали землю з власності міста за допомогою підроблених документів та записували її на померлих людей.

До того ж, на цих земельних ділянках розташовані об'єкти культурної спадщини міста, які нові власники мають намір знищити.

Розслідують провадження за статтями про шахрайство та зловживання службовим становищем.



Земельні ділянки у Дніпрі незаконно вивели з власності міста й записували на померлих людей / Фото СБУ

Як пише "Радіо Свобода", у мерії коментувати ситуацію відмовлялися. Однак увечері пресслужба повідомила, що обшуки в мерії дійсно були та пов'язані зі справою проти Держгеокадастру Дніпропетровської області про оборудки з продажу землі за підробними документами.

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У мерії Дніпра наголосили: у цій справі міськрада є потерпілою стороною. Влада міста вживає заходів для повернення земельних ділянок до комунальної власності.