На Харківщині 14 травня проходять антитерористичні навчання під керівництвом СБУ. Умови для силовиків – максимально наближені до реальних.

Вони здійснюють перевірку документів та автомобілів у Харкові та області. Речник Служби безпеки зазначив, що це – черговий етап підготовки спецслужбовців.

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Що відомо про навчання

Навчання триватимуть цілий день п'ятниці, 14 травня.

У них візьмуть участь:

працівники СБУ

Національної гвардії України,

Національної поліції,

Державної прикордонної служби України,

Військової служби правопорядку,

Харківської обласної прокуратури.

Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням військової техніки і радіотехнічних засобів,

– зазначив речник Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула.

Він додав, що в рамках навчань силовики будуть частково перекривати вулиці для проїзду авто та руху пішоходів, оглядатимуть авто та перевірятимуть документи. Перші очевидці вже повідомили про це у телеграм-канали.

Зверніть увагу! СБУ проводить навчання по всій Україні. Наразі паралельно з Харковом, спецслужбовці Львівщини також покращують свої навички.