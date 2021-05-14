Антитерористичні навчання на Харківщині: зупиняють машини, перевіряють документи
На Харківщині 14 травня проходять антитерористичні навчання під керівництвом СБУ. Умови для силовиків – максимально наближені до реальних.
Джерело:фейсбук Владислава Абдули
Вони здійснюють перевірку документів та автомобілів у Харкові та області. Речник Служби безпеки зазначив, що це – черговий етап підготовки спецслужбовців.
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Що відомо про навчання
Навчання триватимуть цілий день п'ятниці, 14 травня.
У них візьмуть участь:
- працівники СБУ
- Національної гвардії України,
- Національної поліції,
- Державної прикордонної служби України,
- Військової служби правопорядку,
- Харківської обласної прокуратури.
Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням військової техніки і радіотехнічних засобів,
– зазначив речник Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула.
Він додав, що в рамках навчань силовики будуть частково перекривати вулиці для проїзду авто та руху пішоходів, оглядатимуть авто та перевірятимуть документи. Перші очевидці вже повідомили про це у телеграм-канали.
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