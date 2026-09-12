Понад 250 обшуків по всій Україні: СБУ викрила схему фальсифікації препарату для схуднення

Служба безпеки України та прокуратура проводять масштабну спецоперацію по всій території країни через підробку популярного засобу для схуднення. Силовики викрили факт незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату відомого бренду.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Які подробиці розслідування?

Оперативники спільно з прокурорами проводять понад 250 санкціонованих обшуків у різних регіонах країни. Слідчі дії тривають у межах викриття масштабної підпільної мережі.

Правоохоронці встановили факти незаконного виготовлення та масового збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу відомого світового бренду, який реалізовували під виглядом оригіналу.

Слідчі кваліфікували протиправні дії фігурантів за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 321-1 Кримінального кодексу України.

Наразі триває вилучення речових доказів та встановлення всіх учасників злочинної схеми, а подробиці спецоперації силовики обіцяють оприлюднити згодом.

Обшуки через фальсифікацію препарату для схуднення: дивіться фото СБУ

Нагадаємо, що раніше СБУ та Нацполіція викрили в Києві масштабну шахрайську мережу, яка викрадала кошти з криптогаманців громадян ЄС. В окремі місяці її оборот сягав 1 мільйона доларів.

Організатором схеми був 25-річний київський ІТ-фахівець, який залучив кілька десятків айтівців. Вони видавали себе за представників відомих криптоплатформ і через Telegram заманювали людей нібито вигідними інвестиціями. Потім потерпілих переводили на фішинговий сайт, де вони під'єднували криптогаманець і підтверджували транзакцію. Після цього спеціальний шкідливий код-дрейнер отримував доступ до активів і переводив їх на підконтрольні зловмисникам адреси.

Під час 23 обшуків правоохоронці вилучили техніку, телефони, готівку та 16 дорогих автомобілів, зокрема Porsche, BMW і Mercedes-Benz. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.