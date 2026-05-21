СБУ та Сили оборони проводять безпрецедентні безпекові заходи на Півночі України

СБУ та підрозділи Сил оборони розпочали посилені безпекові заходи у північних областях України. Вони передбачають масштабні дії на випередження у контррозвідці і контрдиверсійному захисті у прикордонних з Росією та Білоруссю регіонах.

Про це 21 травня повідомила Служба безпеки України та Нацполіція.

Що відомо про посилені заходи безпеки?

У СБУ повідомили, що безпекові заходи є безпрецедентними, а проводять їх у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях. Вони мають на меті стримати будь-яку агресію чи операції зі сторони Росії чи її союзника Білорусі.

– заявили в СБУ.