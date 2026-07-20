На ТОТ Херсонщини "прилетіло" по координаційному центру ФСБ Росії: деталі від СБУ

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ Росії. Він розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це пише СБУ.

Що відомо про атаку на координаційний центр ФСБ Росії?

За попередніми оцінками, в атакованому координаційному центрі російських спецслужб могли перебувати близько 100 військовослужбовців.

Також результати розвідки підтвердили, що на території було понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

Під час спецоперації по окупантах скерували 13 безпілотників. Унаслідок обстрілу на місці виникла масштабна пожежа.

Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об'єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів ФСБ,

– зауважили в СБУ.

Ураження координаційного центру ФСБ Росії на Херсонщині: дивіться відео

СБУ уразила координаційний центр фсб рф на тимчасово окупованій Херсонщині



️ https://t.co/bKjnCwijzp pic.twitter.com/ErTDu2mLQS — СБ України (@ServiceSsu) July 20, 2026

Нагадаємо, що СБУ за пів року знешкодила уже понад 50 тисяч окупантів на всіх напрямках фронту. Ця цифра продовжує щодня зростати.