Оборонці вгатили по виробництву FPV-дронів і складах під Таганрогом

У ніч на 12 вересня Служба безпеки України та Сили оборони провели спецоперацію в районі Таганрога Ростовської області. Оборонці уразили низку військових об'єктів Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про атаку на об'єкти ворога?

Унаслідок атак безпілотників зафіксовано пожежі на об'єкті виробництва FPV-дронів, складах БпЛА, комплексі Панцирь-С2, резервуарі з пальним та РЛС Терек.

Успішну спецоперацію провели бійці Центру спецоперацій "Альфа" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Спеціальні безпілотники завдали точкових ударів по двох складах зберігання БпЛА, а також по об'єкту з виготовлення FPV-дронів. Крім цього, під ураження потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С2, резервуар із пально-мастильними матеріалами та радіолокаційна станція П-18 Терек.

Після точних влучань на всіх військових та інфраструктурних об'єктах ворога виникли масштабні пожежі.

Знищення виробничих і складських потужностей суттєво зменшує можливості російських військ використовувати ударні та розвідувальні дрони проти України.

У відомстві наголосили, що ця операція стала прямою відповіддю на масовані атаки Росії, під час яких ворог регулярно застосовує безпілотники для терору цивільного населення та ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що за 10 тижнів спецоперації "МоЛоЧКа" українські військові знищили 285 плавзасобів російського "тіньового флоту". За його словами, українські воїни продовжують завдавати ударів по економічній основі російської агресії безпосередньо у відкритому морі.