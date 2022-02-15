За даними СБУ, метою чоловіка було дестабілізувати ситуацію в Україні та створити "потрібну інформаційну картинку" для країни-окупантки. Агітатор позиціював себе журналістом та лідером думок.

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Правоохоронці розповіли, що інструкції чоловіку надсилали електронними каналами зв'язку. Гроші агітатор отримував через заборонені електронні гаманці. Перед російськими кураторами він звітував через телеграм-канал.

За даними СБУ, спершу агітатор отримав завдання нав'язувати прокремлівський погляд на події в Україні. Він намагався маніпулювати суспільною думкою українців. Зокрема, напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Агітатор виступав в ефірах телеканалів, які перебувають під санкціями. Зокрема, поширював ідею, що Україна начебто перебуває під зовнішнім управлінням. Ба більше, агітатор відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

Організовував фейкові акції у Києві

Згодом російські куратори зосередили роботу агітатора на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України

Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою,

– мовиться у повідомленні.

Останнє завданням "медійника" було розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента.

"Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців", – наголосили у СБУ.

СБУ закликала не вестися на гібридну війну

У СБУ заявили, що Україна потерпає від гібридної війни. Зокрема, поширення фейків.

Гібридна війна завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір.

СБУ постійно аналізують різні сценарії розвитку подій. На кожен з них є чіткий план дій.

Метою людей, які поширюють фейки, є посіяти тривогу в українському суспільстві та підірвати віру у здатність України захистити своїх громадян.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!