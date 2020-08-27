Збитки на 58 мільйонів: СБУ викрила масштабну схему з тепловозами Укрзалізниці – фото / Фото СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців структурних підрозділів Укрзалізниці та екскерівників "Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу" на розкраданні десятків мільйонів гривень. Вони організували схему з постачання та встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин.