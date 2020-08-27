Збитки на 58 мільйонів: СБУ викрила масштабну схему з тепловозами Укрзалізниці – фото
Служба безпеки України викрила посадовців структурних підрозділів Укрзалізниці та екскерівників "Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу" на розкраданні десятків мільйонів гривень. Вони організували схему з постачання та встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин.
Своїми діями зловмисники завдали Укрзалізниці збитків на понад 58 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба СБУ.
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Як працювала злочинна схема
- Посадовці структурних підрозділів Укрзалізниці та колишні керівники "Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу" організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин.
- До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової.
- Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та перетворювали у готівку.
Які загрози несли неякісні тепловози
За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій. Мова йде про травмування пасажирів та працівників залізниці.
Що відомо про підозри фігурантам
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень повідомили 12 посадовцям Укрзалізниці та 3 колишнім керівникам "Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу".
За матеріалами СБУ правоохоронці розслідують ще низку кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства Укрзалізниці продукції неналежної якості та невідомого походження.
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СБУ викрила масштабну схему з тепловозами Укрзалізниці / Фото СБУ