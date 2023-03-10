Видурювали гроші у родичів загиблих українських воїнів: на Одещині викрили шахраїв

В Одеській області затримали шахрая, який разом зі спільниками видурював гроші у родичів загиблих на війні захисників. За "винагороду" підозрюваний обіцяв "посприяти" в отриманні одноразової грошової допомоги від держави.

Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тисяч доларів у близьких родичів загиблого військовослужбовця ЗСУ.

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Шахраї погрожували та тиснули на родичів загиблих воїнів

За 10 тисяч доларів шахраї "гарантували" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення виплат. Організатор схеми "переконував", що вирішить це питання нібито через власні зв'язки серед посадовців однієї з військових частин.

Ба більше, при цьому шахрай навмисно розповідав, що без його допомоги неможливо отримати грошову допомогу, оскільки виплати нібито заблоковані, повідомили в Офісі генпрокурора.

Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними" перепонами,

– зазначили в СБУ.

На Одещині викрили шахраїв / Фото СБУ, Одеської обласної прокуратури

Організатору шахрайської схеми загрожує до 9 років тюрми

Організатора злочинної схеми затримали на гарячому, – під час отримання ним 5 тисяч доларів від брата загиблого. Фігуранти вже повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Йому вже призначили запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. Також наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.