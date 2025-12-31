СБУ влучила у велику нафтобазу Росрезерву в Ярославській області Росії
- СБУ атакувала нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області Росії.
- Після атаки дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Вранці 31 грудня СБУ атакувала нафтобазу у Ярославській області Росії. Там зберігалися великі обсяги пального.
Йдеться про нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ, передає 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.
Дивіться також "Атака" на резиденцію Путіна: росіяни намалювали фейкову мапу руху безпілотників
Що відомо про атаку на нафтобазу у Рибінську?
Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.
На опублікованих у мережі відео видно, що після влучань дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Як гарно палає нафтобаза "Темп": дивіться відео
Нафтобаза Росрезерву горить в Ярославській області: дивіться відео
СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році,
– запевнило поінформоване джерело в СБУ.
Тим часом у міноборони Росії вирішили замовчати атаку на Ярославську область, і ані словом не обмовилися про кількість дронів, які летіли на регіон, у своєму ранковому звіті.
У Рибінську на місці події утворилася стіна з вогню: дивіться відео
Які наслідки останніх ударів України по Росії?
- Уночі 31 грудня дрони ГУР атакували НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе, уразивши установку первинної переробки нафти та транспортні трубопроводи. Атака викликала пошкодження газової труби, мережі теплопостачання та кількох будівель, зокрема морський кадетський корпус і житлові будинки.
- У середу, 31 грудня, агенти "Атеш" повідомили про успішну диверсію в Новосибірську. Партизани спалили вежу зв'язку, яку використовували у військових цілях.
- Партизани "Атеш" зруйнували залізничну логістику Росії біля Воронежа, знищивши тепловоз, що перевозив російські вантажі на Куп'янський напрямок.