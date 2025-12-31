СБУ влучила у велику нафтобазу Росрезерву в Ярославській області Росії

Вранці 31 грудня СБУ атакувала нафтобазу у Ярославській області Росії. Там зберігалися великі обсяги пального.

Йдеться про нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ, передає 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також "Атака" на резиденцію Путіна: росіяни намалювали фейкову мапу руху безпілотників

Що відомо про атаку на нафтобазу у Рибінську?

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

На опублікованих у мережі відео видно, що після влучань дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Як гарно палає нафтобаза "Темп": дивіться відео

Нафтобаза Росрезерву горить в Ярославській області: дивіться відео

СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році,

– запевнило поінформоване джерело в СБУ.

Тим часом у міноборони Росії вирішили замовчати атаку на Ярославську область, і ані словом не обмовилися про кількість дронів, які летіли на регіон, у своєму ранковому звіті.

У Рибінську на місці події утворилася стіна з вогню: дивіться відео

Які наслідки останніх ударів України по Росії?