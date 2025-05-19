СБУ запобігла теракту в Києві: росіяни завербували підлітка

Контррозвідка СБУ затримала 17-річного хлопця, якого російські спецслужби завербували для теракту в Києві. Неповнолітній мав підірвати будівлю столичного ТЦК і СП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Відомо, що хлопчина раніше співпрацював з росіянами, а підрів адмінбудівлі було його новим завданням.

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Хлопець готував теракт на замовлення російських спецслужб

Завдяки столичним правоохоронцям СБУ вдалося затримати 17-річного хлопця, який міг вчинити черговий теракт. Агента російської ФСБ затримали на випередження, коли він готував підрив в будівлі ТЦК і СП.

Слідство встановило, що хлопець раніше виконував завдання Кремля та підпалював військові авто. Тоді він вийшов з-під варти на домашній арешт.

Пізніше юнак знову написав російському куратору у месенджері. Він повідомив, що готовий до нових завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від фсб нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК,

– йдеться в повідомленні.

Від росіян підліток отримав координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Агенти наказали йому підкласти вибухівку під стінами військового об’єкта. Ворожі спецслужби мали дистанційно підірвати її та свого неповнолітнього поплічника.

Хлопця СБУ змогла затримати в момент, коли той забрав пристрій та пішов до будівлі ТЦК.

Неповнолітнього затримали "на гарячому" / Фото СБУ

Наразі хлопцю повідомлено про підозру за підготовку до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також додатково юнака можуть судити за державну зраду, вчинену під час воєнного стану. Його знову посадили під варту, суд може призначити йому 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше зрадника затримали в лавах ЗСУ. Російський агент працював у штурмовому полку в Курській області та наводив ворожі удари по позиціях. За допомогою його телефону окупанти відстежували геолокацію. Росіяни попереджали його, щоб він вийов з зоин ураження та завдавали удару.