Готував удари по оборонних заводах на Заході України: СБУ затримала агента ФСБ на велосипеді

На Хмельниччині контррозвідка СБУ викрила і затримала місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. За даними слідства, чоловік збирав координати об'єктів, що могли стати мішенню для нових ворожих атак.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чим займався ворожий агент на Заході України?

За даними слідства, чоловік діяв під виглядом звичайного велосипедиста й регулярно об'їжджав райони на велосипеді, знімав на смартфон периметри об'єктів і фіксував точні координати. Саме ці матеріали, як стверджують правоохоронці, мали допомогти ворогу скоригувати ракетні та дронові удари по західних областях України.

Зібрану інформацію українець передавав російському куратору разом із відео та геолокаціями.

Як зазначили у СБУ, фігуранта завербували через анонімні канали в Telegram. Там він активно шукав будь-яку можливість підзаробити, а гроші були потрібні йому для купівлі чергової дози наркотиків. Раніше чоловік уже мав судимість за наркозлочини.

Оперативники затримали агента під час дорозвідки поблизу одного зі стратегічних об'єктів. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Найсуворіше покарання, яке йому загрожує, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла подвійному теракту в Івано-Франківську. За планом, агент Росії мав підірвати саморобну вибухівку біля житлового комплексу, а після прибуття екстрених служб – здійснити повторний удар.