Допомагав росіянам готувати новий обстріл: на Київщині правоохоронці затримали агента ФСБ

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали агента ФСБ на Київщині. Зловмисник збирав та передавав ворогу координати для нової серії ударів по Київській та Черкаській областях.

Про це повідомляє СБУ.

Чим займався агент ФСБ?

Як зазначили в СБУ, серед основних "цілей" ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину Київщини та Черкащини.

Також агент намагався виявити і передати ФСБ геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині,

– повідомили правоохоронці.

Як з'ясувало слідство, коригуванням ударів займався завербований росіянами місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору ворожої спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Під час поїздки до родичів на Черкащину зловмисник виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати ФСБ.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка та виявили смартфон із доказами його листування з куратором від ФСБ.

Агент передавав росіянам геолокації / Фото: Офіс Генпрокурора

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Тепер він перебуває під вартою без права внесення застави: фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно правоохоронці також викрили агента ФСБ, який намагався передати окупантам координати для здійснення нових повітряних ударів по Сумській області. Зрадником виявився колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткинському районі.