Планував підірвати керівника Федерації роботодавців України: СБУ затримала агента ФСБ
- СБУ затримала агента ФСБ, який планував замах на керівника Федерації роботодавців України, використовуючи саморобну бомбу.
- Підготовкою вибуху займався мешканець тимчасово окупованої території Донеччини, якого завербував співробітник російських спецслужб.
Про це повідомили в СБУ.
Як агент планував здійснити теракт?
Як встановило розслідування, зловмисник планував підірвати одного з керівників Федерації роботодавців України біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії.
Відомо, що вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходив на роботу з під'їзду багатоповерхівки.
Співробітники СБУ запобігли теракту і затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту,
За даними слідства, підготовкою вибуху займався мешканець тимчасово окупованої території Донеччини. Восени 2025 року його завербував співробітник ФСБ, підрозділ якого спеціалізується на диверсійній діяльності та терактах в Україні. Особу цього куратора також вже встановила контррозвідка СБУ.
Згодом агент прибув до Києва, щоб підготувати теракт. У столиці він оселився в орендованій квартирі та розпочав відстежувати локації перебування та маршрути переміщення посадовця.
Для конспірації зловмисник регулярно змінював зовнішність та одяг. Весь процес підготовки замаху він також координував з куратором від ФСБ за допомогою анонімного чату в месенджері.
Важливо! Служба безпеки України запустила короткий номер гарячої лінії – 1516, який відтепер стане одним із основних каналів зв'язку з громадянами. СБУ закликає громадян активно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, особливо на тлі зростання спроб вербування з боку російських спецслужб. Також доступні альтернативні способи комунікації: електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua та спеціальний чат-бот "Спали ФСБшника" у месенджері Telegram.
Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з Росією. Правоохорнці також повідомили агенту про підозру в:
- державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;
- закінченому замаху на теракт.
Наразі зловмисник перебуває під вартою: йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ запобігає терактам: останні новини
8 квітня в СБУ також повідомили, що правоохоронці запобігли теракту в Харкові: їм вдалося затримати двох російських агентів, які готували підрив у центрі міста. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних: вони потрапили в поле зору росіян, коли шукали "гроші на дозу" в телеграм-каналах.
Після вербування агенти отримали від куратора з Росії інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів.
Нещодавно СБУ також затримала російську агентку, яка намагалася підірвати вантажівку з цінним обладнанням для обʼєкта теплопостачання в Одесі. Затриманою виявилася мешканка Чернівців, яку російські спецслужбісти завербували через соцмережі.