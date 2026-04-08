Планував підірвати керівника Федерації роботодавців України: СБУ затримала агента ФСБ

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Києві: правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України

Про це повідомили в СБУ.

Читайте також Російська розвідка стежила за людьми через роутери: деталі операції

Як агент планував здійснити теракт?

Як встановило розслідування, зловмисник планував підірвати одного з керівників Федерації роботодавців України біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії.

Відомо, що вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходив на роботу з під'їзду багатоповерхівки.

Співробітники СБУ запобігли теракту і затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту,

– йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підготовкою вибуху займався мешканець тимчасово окупованої території Донеччини. Восени 2025 року його завербував співробітник ФСБ, підрозділ якого спеціалізується на диверсійній діяльності та терактах в Україні. Особу цього куратора також вже встановила контррозвідка СБУ.

Згодом агент прибув до Києва, щоб підготувати теракт. У столиці він оселився в орендованій квартирі та розпочав відстежувати локації перебування та маршрути переміщення посадовця.

Для конспірації зловмисник регулярно змінював зовнішність та одяг. Весь процес підготовки замаху він також координував з куратором від ФСБ за допомогою анонімного чату в месенджері.

Важливо! Служба безпеки України запустила короткий номер гарячої лінії – 1516, який відтепер стане одним із основних каналів зв'язку з громадянами. СБУ закликає громадян активно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, особливо на тлі зростання спроб вербування з боку російських спецслужб. Також доступні альтернативні способи комунікації: електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua та спеціальний чат-бот "Спали ФСБшника" у месенджері Telegram.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з Росією. Правоохорнці також повідомили агенту про підозру в:

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

закінченому замаху на теракт.

Докази співпраці з ворожими спецслужбами / Фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою: йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ запобігає терактам: останні новини