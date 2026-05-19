Охоронець університету виявився агентом ГРУ: СБУ затримала коригувальника ударів по Києву

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав Росії ефективніше проводити повітряні атаки по Києву та Донецькій області. Ним виявився охоронець одного зі столичних ЗВО.

Чоловіка завербували через сестру, яка проживає на території Росії. Про це повідомила СБУ.

Що відомо про коригувальника російських ударів?

Охоронець через родичку, яка виконувала роль "зв'язкової", передавав координати об'єктів критичної інфраструктури для ГРУ.

Зловмисник відстежував наслідки російських ударів для коригування повторних обстрілів міста. Його основним завданням було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва. Слідство встановило, що агент активно об’їжджав місто та відстежував наслідки російських атак. Далі він позначав їхню геолокацію на гугл-мапах та фотографував пошкоджені об'єкти.

Також Служба безпеки встановила, що агент збирав дані про розташування бойових позицій українських військових у Донецькій області. Для цього злочинець розпитував знайомих про українських захисників на різних напрямках східного фронту. СБУ затримала коригувальника у власному будинку в Київській області. Під час обшуку в нього знайшли смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили агенту про підозру у державній зраді під час воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як СБУ затримує російських агентів?

