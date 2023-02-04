Хотів квартиру в Криму: СБУ затримала колишнього військового, який зливав Росії дані про ЗСУ

СБУ затримала агента Росії, який працював на ФСБ. Колаборант сподівався отримати від окупантів квартиру в Криму.

Контррозвідка СБУ викрила глибоко законспірованого агента ФСБ в Одесі. Ним виявився колишній військовий.

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Колишній військовий працював на Росію

Ексвійськовий ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою. З 2020 року він почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки ЗСУ на території південного регіону. Особливу увагу ворожий агент звертав на хід:

міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря,

тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Також він намагався відстежувати надходження в Україну військової продукції та товарів подвійного призначення через морські порти:

Одеси,

Маріуполя,

Чорноморська,

Ізмаїла,

Скадовська.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники затримали поплічника агресора.



СБУ затримала агента Росії / Фото СБУ

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Досудове розслідування триває

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". Потім до середини 90-х він проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього колаборант займався бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин із продажу спортивного спорядження. Окрім цього, він займався контрабандою з Росії. Так чоловік і потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території Росії його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення надавав своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-терористки. Для комунікації використовували закриті канали електронного зв'язку.

Також агент передавав розвідувальні «звіти» під час особистих зустрічей в Росії. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об'єкта нерухомості вартістю 200 тисяч доларів у тимчасово окупованому Криму,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.