На Полтавщині СБУ затримала студента, який хотів підірвати командира військової частини

У Полтавській області правоохоронці зірвали спробу здійснення теракту проти українських військових. Зловмисника вдалося затримати безпосередньо під час виконання чергового завдання російських кураторів.

Як повідомляє Служба безпеки України, контррозвідка затримала агента російських спецслужб, який готував фізичну ліквідацію командира однієї з військових частин регіону.

Подробиці підготовки замаху

За даними розслідування, завдання ворога виконував студент місцевого університету, завербований через Telegram під час пошуку підробітку.

За інструкцією куратора з Росії хлопець виготовив саморобний вибуховий пристрій і спорядив його мобільним телефоном для дистанційної активації.



Затриманий за підозрою у замаху на українського військового / Фото СБУ

Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення військового посадовця, аби закласти вибухівку та підірвати її при наближенні цілі.

Окрім підготовки до вбивства, агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажний автомобіль.

Для цього він придбав легкозаймисту суміш і заздалегідь узгодив свої дії з куратором. Співробітники СБУ затримали студента безпосередньо під час спроби підпалу транспортного засобу.

Під час обшуку в затриманого вилучили готовий вибуховий пристрій, наркотики та смартфон із доказами злочинної діяльності.



Докази підготовки замаху / Фото СБУ

Слідчі оголосили йому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за: підготовку теракту;

незаконне виготовлення вибухівки;

замах на підпал;

незаконний обіг наркотиків.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше на Рівненщині СБУ викрила агента ФСБ, який також планував ліквідацію українських військовослужбовців.