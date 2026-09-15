Дніпрянка допомагала Росії бити по рідному місту, – СБУ

У Дніпрі СБУ затримала місцеву жительку. Вона допомагала російським спецслужбам готувати нові ракетно-дронові атаки по місту.

За завданням російського куратора жінка збирала інформацію про адміністративні будівлі державних установ у центральній частині Дніпра, повідомляє СБУ.

Як дніпрянка допомагала Росії бити по своєму місту?

Вона пішки обходила місто, приховано фотографувала потенційні цілі та передавала зібрані дані представнику Росії.

Також інформаторка повідомляла росіянам про місця попередніх ударів та їхні наслідки. Ці дані окупанти могли використовувати для підготовки повторних атак.

За даними СБУ, жінка не мала роботи й шукала легкого заробітку в Telegram-каналах. Там на неї звернули увагу російські спецслужби та запропонували співпрацю.

Для зв'язку з куратором вона використовувала анонімний чат, а після кожного контакту видаляла листування.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у жінки телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманій оголосили підозру за фактом незаконного поширення інформації про розташування або рух українських військових в умовах воєнного стану.

Суд відправив її під варту без права внесення застави. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. Слідство також перевіряє можливість додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, який, за даними слідства, допомагав Росії готувати ракетно-дронові удари по українських військових об'єктах і держустановах.