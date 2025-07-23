Розкрадав бюджетні кошти з фонду допомоги тяжкохворим: затримано ексочільника департаменту КМДА

СБУ затримала колишнього директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів із фонду соціальної допомоги для тяжкохворих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про затримання колишнього директора департаменту КМДА?

Ексочільника Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Служба безпеки України уточнила, що йдеться про причетність до розкрадання майже 75 мільйонів гривень. Ці кошти призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Перших фігурантів викрили ще навесні 2025 року. Ними виявилися два заступники керівника цього департаменту, а також очільник столичної психіатричної лікарні та їхній спільник.

За даними СБУ, вони привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Затримано ексочільника департаменту КМДА / Фото СБУ

Уже зібрано доказову базу на колишнього очільника профільного департаменту. Він перебував на посаді протягом 2022 – 2025 років і брав участь в організації "схеми", зазначили у Службі безпеки.

Також розповіли, що під його керівництвом чиновники КМДА уклали договір з підконтрольними компаніями. Вони мали безкоштовно постачати ліки, продукти й послуги для тяжкохворих громадян.

Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміумкласу та елітної нерухомості,

– заявили в СБУ.

До речі, аби приховати оборудку, організатори оформлювали відповідне майно нібито "для потреб пацієнтів", про що робили фейкові записи у звітній документації.

Окрім того, СБУ затримала 3 представників київських фірм, які "відмивали" викрадені гроші під виглядом "надання безкоштовних послуг для тяжкохворих". Готівку віддавали організаторам "схеми".

Ексдиректору департаменту і 3 підконтрольним йому підприємцям уже повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Йдеться про привласнення, розтрату майну або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжки. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що за цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку "тіньового" куратора Департаменту КМДА, який наразі переховується за кордоном.

Зверніть увагу! Офіційно СБУ не називає ім'я затриманого посадовця. Однак за даними джерел hromadske, йдеться про Руслана Світлого.