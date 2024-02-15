Хотів передати Росії та Ірану новітні військові розробки: СБУ затримала інженера з Миколаєва

Служба безпеки затримала в Миколаєві інженера-конструктора стратегічного підприємства "Укроборонпрому", який планував передати спецслужбам Росії та Ірану новітні українські розробки у сфері військового кораблебудування.

У результаті багаторівневої спецоперації інженера затримали "на гарячому". Він приховано копіював та хотів передати іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

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В Миколаєвського інженера було два клієнти

Зловмисник мав передати інформацію одразу двом клієнтам:

перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів Росії і співпрацює зі спецслужбами Росії.

інший замовник – громадянин Ірану, який раніше в Україні вже був засуджений за шпигунство. Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під прикриттям посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

Мета ворога

За даними правоохоронців, інозмені спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів.

Серед основних компаній, які планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту Росії.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили і поетапно задокументували злочинні дії зрадника. Завдяки цьому була зірвана спроба передачі за кордон стратегічно важливих розробок України, – ідеться у повідомленні силовиків.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зазанчають, що зловмисник уже перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, раніше Служба безпеки знешкодила потужну агентурну мережу військової контррозвідки російської ФСБ, яка діяла одразу у кількох регіонах України. Затримано 5 колишніх та чинних посадовців.