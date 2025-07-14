Затримали двох жінок, які хотіли підірвати суддю та підпалили авто військового

СБУ та Нацполіція затримали двох жінок, які намагалися влаштували низку терактів у Полтаві та Дніпрі – підірвати суддю та підпалили автівку військового.

Вони діяли за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.

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Які теракти готували?

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Вони затримали двох агенток російської воєнної розвідки, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги агресора рецидивістки потрапили через Телеграм-канали, де шукали "легких заробітків" після виходу на волю,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з поставленим агентурним завданням, жінки мали ліквідувати представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Для цього вони "розділилися".

Одна зловмисниця залишилася у Полтаві, де шпигувала за місцями роботи та проживання потенційних "цілей", інша – виїхала до Дніпра, де припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді.

Раніше ці жінки підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Також за статтями про закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше СБУ затримала підполковника запасу Сил оборони, який шпигував у Сумській області на замовлення ФСБ, а ще допомагав формувати агентурну мережу з колишніх і чинних військових.