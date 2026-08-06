Полював на ППО та коригував удари по Одесі: СБУ схопила на гарячому агента російського ГРУ

В Одесі контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, який передавав ворогу дані для ударів по місту. Зловмисник стежив за українськими військовими об'єктами та намагався фіксувати їхнє розташування на телефон.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, чоловік збирав інформацію про місця зосередження особового складу, техніки, радіолокаційних станцій та позицій зенітно-ракетних комплексів.

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Окрім згаданих вище завдань, чоловік також відстежував маршрути мобільних вогневих груп, що прикривають небо над Одещиною. Так, коригувальник намагався максимально сприяти російським військам.

За даними слідства, фігурант регулярно обходив вулиці та приховано знімав розташування українських захисників. Окремо він фіксував наслідки попередніх атак по Одесі, щоб російські військові могли точніше коригувати повторні обстріли.

СБУ затримала його саме в момент, коли той намагався сфотографувати периметр одного із закритих військових об'єктів.

Операцію провели співробітники спецслужби в Одеській області спільно з прокуратурою.

Як саме він працював на російську розвідку?

Слідчі встановили, що місцевого безробітного дистанційно завербували представники російських спецслужб. Він увійшов до розгалуженої агентурної мережі, якою керує зрадник Сергій Лебедєв із псевдонімом "Лохматий".

За даними СБУ, цей куратор переховується в тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює водночас із ФСБ і військовою розвідкою країни-агресорки. Саме через такі канали ворог і отримував інформацію про українські позиції в Одесі.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон. На пристроях знайшли фото, відео та геолокації потенційних цілей для ударів.

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Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про подібні випадки?

Нещодавно ми писали про те, що СБУ затримала військовослужбовця, який працював на російську воєнну розвідку та коригував удари по Полтавщині. Агент передавав окупантам координати автозаправних станцій, а також місце дислокації своєї військової частини.

Чоловіка завербували після його антиукраїнських дописів у телеграм-чатах. Під час обшуку в нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.