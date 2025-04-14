Співробітник однієї з найбільших ТЕЦ України готував повітряні атаки Росії по ній

"Крота" російського ФСБ затримала СБУ у Харкові. Зрадник наводив російські безпілотники на одну з найбільших українських ТЕЦ.

До того ж чоловік працював на цій теплоелектроцентралі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Зрадника зловили "на гарячому"

Слідчі встановили, що "кріт" намагався знайти "шпарини" у місцевій ППО.

Особливо він цікавився, де розташовуються та як рухаються мобільні вогневі групи поблизу ТЕЦ.

Щоб отримати координати, зрадник обходив місцевість поблизу енергооб'єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників. Одночасно агент збирав для ФСБ інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт,

– розповіли в СБУ.

Зрадника затримали "на гарячому" поблизу технологічних приміщень ТЕЦ.

Як і зазвичай, його завербували у Telegram, де він писав антиукраїнські коментарі.

У чоловіка уже провели обшуки та знайшли мобільний телефон із доказами роботи на Росію.

Йому вручили підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі російський агент перебуває під вартою.