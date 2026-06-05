Експрацівник Укрзалізниці охороняв військові ешелони Росії під час окупації Херсона

Правоохоронці затримали колишнього працівника Укрзалізниці, який охороняв російські військові ешелони, що перевозили озброєння та обладнання для окупантів, під час окупації Херсона у 2022 році.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Що відомо про цю справу?

СБУ та ДБР затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з окупантами під час захоплення росіянами Херсона. За даними слідства, ним виявився колишній працівник воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у рамках вищезгаданої співпраці підозрюваний охороняв російські військові ешелони, які перевозили озброєння, боєприпаси, а також спорядження безпосередньо для окупаційної армії.

Після звільнення Херсона чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Правоохоронці повідомляють, що задля уникнення відповідальності він переховувався на півдні країни, регулярно змінюючи орендоване житло.

Встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував. Але зловмиснику це не допомогло. Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року,

– ідеться у повідомленні.



Затримання підозрюваного у держзраді / СБУ

Ще у 2025 році чоловікові заочно повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До речі, нещодавно СБУ також успішно затримала російського агента у Закарпатській області. За даними слідства, чоловік шпигував за українськими оборонними заводами та збирав інформацію про працівників підприємства.