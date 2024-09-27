Фельдшер на Вінниччині шпигував за ЗСУ, щоб скоригувати удар: СБУ викрила чергового зрадника

У Вінницькій області викрили російського агента, який шпигував за військовими ЗСУ, щоб скоригувати ракетний удар по їхніх позиціях. Під "прицілом" ворога були підрозділи, які рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Наразі зраднику вже повідомили про підозру та відправили під варту.

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Фельдшер на Вінниччині працював на окупантів

СБУ затримала фельдшера у Вінницькій області, який шпигував за колонами ЗСУ. Зрадник мав дізнатися маршрути українських захисників, щоб у майбутньому скоригувати по них удар.

Контррозвідка встановила, що російський агент працював на країну-агресорку у центральних регіонах України. Зокрема, під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, окупанти сподівалися у режимі реального часу відслідковувати переміщення, щоб відразу скоригувати удар.

Російським агентом виявися 51-річний фельдшер однієї з медичних установ Вінницької області. Його завербували через телеграм-канал, у якому він висловлював прокремлівську активність.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони. Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 кілометрів. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні,

– повідомили в СБУ.

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Викрити зрадника вдалося завчасно, не допустивши трагічних наслідків. СБУ затримала російського агента поблизу власного помешкання, водночас спецслужби провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв'язковим" ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.