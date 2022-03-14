СБУ затримали військового, який зрадив Україну у 2014 році

Служба безпеки України затримала російського окупанта, який зрадив Україну у 2014 році. Він сам здався у полон українським захисникам.

У пресслужбі відомства повідомили, що зрадник – кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпровщини. Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв’язку.

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Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: "вбий свого родича". Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у нього "…в Миколаєві – рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра". Ось і здався в полон,

– йдеться в повідомленні.

На допиті російський окупант заявив, що "йому болить, що тут і там він зрадник". Та шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом.

Раніше, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.