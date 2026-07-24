Подолали 1350 кілометрів: дрони СБУ знову вдарили по паливній та військовій інфраструктурі Росії
У ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території Росії і тимчасово окупованого Криму. Безпілотники за одну ніч синхронно били одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині, що ускладнило роботу ППО ворога.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Які об'єкти уражено у Росії?
Від українських дронів, зокрема, постраждала лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан. Відстань від України – 1350 кілометрів.
Унаслідок удару горить резервуарний парк.
Вибухи у Росії: дивіться відео
Загорівся також мініНПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області за 900 кілометрів. У резервуарному парку також виникла пожежа.
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Під прицілом був ще один мініНПЗ – "1-й завод" у Калузькій області.
Не оминули дрони СБУ у радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, а також резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.
Вибухи у Росії: дивіться відео
Вибухи у Росії: дивіться відео