Подолали 1350 кілометрів: дрони СБУ знову вдарили по паливній та військовій інфраструктурі Росії

У ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території Росії і тимчасово окупованого Криму. Безпілотники за одну ніч синхронно били одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині, що ускладнило роботу ППО ворога.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Які об'єкти уражено у Росії?

Від українських дронів, зокрема, постраждала лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан. Відстань від України – 1350 кілометрів.

Унаслідок удару горить резервуарний парк.

Вибухи у Росії: дивіться відео

Загорівся також мініНПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області за 900 кілометрів. У резервуарному парку також виникла пожежа.

Атака на ворога: дивіться відео

Під прицілом був ще один мініНПЗ – "1-й завод" у Калузькій області.

Не оминули дрони СБУ у радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, а також резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Вибухи у Росії: дивіться відео

Вибухи у Росії: дивіться відео