СБУ знищила російську РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

Днями СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила російську РЛС та склади на газовидобувних платформах "Вишки Бойка" у Чорному морі. Над операцією працювали співробітники 13 Головного управління департаменту військової контррозвідки.

Спочатку одну із вишок атакував безпілотник із повітря, а згодом по ній вдарив морський дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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"Російському мотлоху не місце у Чорному морі"

СБУ продовжує реалізовувати унікальні спецоперації, аби очисти Чорне море від окупантів, їхньої військової техніки та іншого обладнання.

Унаслідок останньої атаки знищено РЛС "Нева". Завдяки їй, росіяни моніторили повітряну та надводну обстановку.

Також під прицілом українських дронів опинилися складські приміщення й житловий блок на вишці.

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У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі,

– розповіли в СБУ.

Там також зауважили, що надводні дрони СБУ раніше уже атакували Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що зменшило домінування Росії у Чорному морі та допомогло відновити зерновий коридор.