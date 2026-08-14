СБУ масово випалює логістику росіян: лише за місяць знищено майже 2400 машин

Українські військові продовжують руйнувати шляхи постачання окупаційних військ. Завдяки точним ударам ворог стрімко втрачає техніку, яка забезпечує передову зброєю та провізією.

Про масштабні втрати російської логістики повідомила Служба безпеки України. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" зосередили свої зусилля на знищенні транспортних артерій противника як на лінії фронту, так і в глибокому тилу.

Як СБУ успішно нищить техніку окупантів?

Лише за останній місяць українські спецпризначенці перетворили на брухт майже 2400 одиниць ворожого автотранспорту. Під приціл потрапили не лише звичайні вантажівки, а й командно-штабні машини та різноманітна військова спецтехніка.

Окрім регулярних ударів по нафтовій інфраструктурі та тіньовому флоту Росії, наші військові системно залишають окупаційні сили без найнеобхіднішого – транспорту. У такий спосіб вони позбавляють ворога можливості забезпечувати свої підрозділи пальним, боєприпасами й особовим складом.

Робота СБУ по логістиці окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше СБУ підбила підсумки масштабної 40-денної операції.

За цей час українські сили завдали понад 100 ударів по стратегічних об'єктах у Росії та на окупованих територіях. Також на фронті й у тилу ворога було уражено понад 21 тисячу одиниць техніки та озброєння і ліквідовано майже 5 тисяч російських військових.

Серед головних цілей були військові аеродроми, ППО, нафтопереробні заводи, командні пункти, склади, логістика та об'єкти "тіньового флоту".

За словами президента Зеленського, Росія зазнала збитків приблизно у 1 трильйон рублів.