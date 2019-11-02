СБУ пообіцяла найближчим часом оприлюднити результати у п'яти справах щодо вбивства Гандзюк

Наразі слідчі завершують розслідування у п'яти кримінальних провадженнях, пов'язаних із нападом на активістку Катерину Гандзюк. Вже найближчим часом будуть оприлюднені результати цих розслідувань.

Про це розповів керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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За словами Тиводара, усі п'ять кримінальних проваджень пов'язані з нападом на Гандзюк, а також з обставинами, які передували цьому.

Можу вас запевнити, що найближчим часом в цих провадженнях будуть результати, і вони будуть оприлюднені для громадськості,

– заявив керівник слідчого управління СБУ.

Водночас він зазначив, що підозрюваний у вбивстві Гандзюк голова Херсонської обласної державної адміністрації Владислав Мангер наразі перебуває у Херсоні, а кримінальна справа щодо нього зупинена.

До слова, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що ГПУ протягом декількох місяців продемонструє результати розслідувань у справах про напади на активістів.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% тіла активістки було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада вона померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: