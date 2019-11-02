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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      СБУ пообіцяла найближчим часом оприлюднити результати у п'яти справах щодо вбивства Гандзюк

      8 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / twnews

      Наразі слідчі завершують розслідування у п'яти кримінальних провадженнях, пов'язаних із нападом на активістку Катерину Гандзюк. Вже найближчим часом будуть оприлюднені результати цих розслідувань.

      Про це розповів керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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      За словами Тиводара, усі п'ять кримінальних проваджень пов'язані з нападом на Гандзюк, а також з обставинами, які передували цьому.

      Можу вас запевнити, що найближчим часом в цих провадженнях будуть результати, і вони будуть оприлюднені для громадськості,
      – заявив керівник слідчого управління СБУ.

      Водночас він зазначив, що підозрюваний у вбивстві Гандзюк голова Херсонської обласної державної адміністрації Владислав Мангер наразі перебуває у Херсоні, а кримінальна справа щодо нього зупинена.

      До слова, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що ГПУ протягом декількох місяців продемонструє результати розслідувань у справах про напади на активістів.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% тіла активістки було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада вона померла в лікарні.

      Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      1. координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      2. нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      3. причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      4. Віктор Горбунов – 3 роки.

      Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк:

       

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      1 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк СБУ
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