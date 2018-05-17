СБУ викрила друкарню в Україні, в якій виготовляли символіку до російського ЧС-2018
Співробітники Служби безпеки України зупинили розповсюдження антиукраїнської друкованої продукції в інтересах країни-агресора. Силовики викрили виготовлення календарів до ЧС-2018 із зображенням карти РФ з анексованим Кримом.
Цю продукцію збиралися продавати по всій території України, передає прес-центр СБУ.
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Правоохоронці задокументували факт виготовлення на одному з приватних поліграфічних підприємств України календарів футбольних ігор ЧС-2018 із зображенням карти РФ з тимчасово окупованою територією АР Крим. За інформацією спецслужби, вказані календарі мали надійти до роздрібного продажу по всій території нашої держави,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ вилучають надруковану партію антиукраїнської продукції.
Наразі тривають слідчі дії.
Усю надруковану партію силовики вилучать