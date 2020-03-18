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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      СБУ затримала 6 людей, які розповсюджували фейки про коронавірус

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      СБУ затримала 6 осіб / glavred.info

      Правоохоронці викрили 6 зловмисників в Одесі та у Чернівецькій і Луганській областях. Порушники поширювали фейки про коронавірус.

      Затриманий в Одесі також пропагував сепаратизм в інтересах Росії, повідомила пресслужба СБУ у фейсбуці.

      Раніше було таке Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус

      Одесит отримував завдання не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України.

      Правоохоронці уже провели слідчі дії та затримали чоловіка. Зловмиснику згодом оберуть запобіжний захід – домашній арешт.

      Це правопорушення передбачене статтею 110 Кримінального Кодексу. Зловмиснику загрожує до 3 років в’язниці.

      Окрім того, СБУ притягнула до відповідальності ще 5 осіб в Чернівецькій та Луганській областях за поширення фейків про коронавірус.

      Служба безпеки України закрикала не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її.

      В Україні ввели карантин через коронавірус щонайменше до 3 квітня. Наразі підтверджено 14 випадків захворювання, 2 з них – летальні. 

      коронавірус карантин що заборонено
      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Чернівців Кримінальні новини Новини Луганська Новини Одеси СБУ
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