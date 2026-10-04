На Буковині відбулись секретні змагання операторів БпЛА Сил оборони України – "Дикі Дрони"

На Буковині 29 – 30 вересня таємно провели п’яті військово-спортивні змагання "Дикі Дрони" серед найкращих операторів БпЛА Сил оборони України. За першість змагалися 20 команд, які виконували завдання на FPV-дронах, важких бомберах Vampire та DJI Mavic.

Про це розповідають організатори дійства.

Хто переміг на секретних змаганнях?

У змаганнях взяли участь 20 команд: 17 бойових підрозділів Сил оборони та три навчальні центри, які готують операторів БпЛА. Більшість військовослужбовців приїхали на Буковину безпосередньо з районів виконання бойових завдань.

Цьогорічні "Дикі Дрони" проходили в режимі абсолютної секретності з посиленими заходами безпеки.

Протягом 2 днів військові змагалися у керуванні FPV-дронами Shrike, важкими бомберами Vampire ("Баба Яга") та квадрокоптерами DJI Mavic. Дисципліни створили на основі реального бойового досвіду українських операторів БпЛА – вони моделювали завдання, які військові виконують на фронті.

"Дикі дрони" / Фото надані 24 Каналу

Для забезпечення однакових умов учасники використовували ідентичні безпілотні системи виробництва SkyFall. Під час заходу також уперше представили middle-strike дрон Thor Hammer.

У FPV-дисципліні результати розподілилися так:

1 місце – 421-й окремий батальйон безпілотних систем ДШВ "Сапсан". Команда отримала 3 комплекси Vampire.

2 місце – батальйон безпілотних систем Combat Hawks 25-ї повітрянодесантної бригади. Приз – 3 комплекси Vampire.

3 місце – 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес". Команда отримала 1 комплекс Vampire.

Водночас у командному заліку, де військові виконували завдання на DJI Mavic, FPV Shrike та Vampire, перемогу здобула 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес". Вони отримали мобільний пункт управління БпЛА від Thor's Haven та 800 тисяч гривень субвенції від Чернівецької ОВА.

Друге місце посів 5-й прикордонний загін "Прайм". Військові отримали сертифікат на 500 тисяч гривень від VYRIY та ще 500 тисяч гривень субвенції.

Третім став 36-й окремий батальйон морської піхоти, ББпС "Вартові". Команда отримала сертифікат на 500 тисяч гривень від партнера змагань і 300 тисяч гривень субвенції від ОВА.

Організатори зазначають, що головна мета змагань – психологічне відновлення та реабілітація військовослужбовців через участь у військово-спортивних заходах.

Водночас "Дикі Дрони" стали майданчиком для обміну бойовим досвідом між операторами різних підрозділів та виробниками безпілотних систем.

Під час п’ятих змагань також презентували "Дику Родину" – екосистему військово-спортивних проєктів, до якої входять "Дикі Дрони", "Дика Гонка" та майбутній напрям "Дикі НРК", присвячений наземним роботизованим комплексам.

Змагання організували 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", ГО "Дика Гонка", навчальний центр "ДОВЖИК" та CAS.