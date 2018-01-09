Секретний супутник, запущений ракетою Маска, не вийшов на орбіту
Секретний американський супутник Zuma, який 8 січня запустила компанія Ілона Маска SpaceX, досі не виявлений на заданій орбіті.
Про це з посиланням на джерела у Конгресі та адміністрації президента США пишуть американські ЗМІ.
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Як інформує Bloomberg, після запуску ракети виникли проблеми з її другим ступенем і супутник був втрачений.
Деякі джерела повідомляють, що ракета впала в океан.
Представник стратегічного командування капітан Брук Девальт заявив, що поки їм "нема чого додати в каталог супутників".
Водночас у SpaceX запевняють, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі.
Нагадаємо, 8 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка мала вивести секретний супутник Zuma.